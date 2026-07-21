Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю

В Коломне (Московская область) продолжается масштабная реконструкция здания МБОУ СОШ № 14 на улице Зайцева, дом 11. Площадь обновляемого объекта — более 2158 квадратных метров.

Работы ведутся в рамках государственной программы. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 65 %. Подрядчик получил объект 1 ноября 2025 года, а закончить работы планирует в августе 2026 года.

На площадке работают 73 человека, в том числе три инженерно-технических специалиста. Строители завершили кровельные работы и теперь занимаются фасадом, устанавливают окна и двери, занимаются устройством перегородок, потолков, облицовкой стен и полов. Кроме того, они прокладывают сети электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Готовность специализированных помещений под монтаж оборудования следующая: ИТП с водомерным узлом, электрощитовая и серверная готовы на 90 %; медицинский блок — на 70 %; актовый зал, вестибюль, столовая и кабинеты технологии — на уровне 65–75 %.

Также ведется поставка мебели и оборудования.

Реконструкция школы — важный шаг в развитии образовательной инфраструктуры Коломны. Обновленное здание будет соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта, а оснащение современными инженерными системами позволит создать оптимальные условия для учебного процесса.