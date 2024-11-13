Голосование за лучший любительский фильм стартовало в Коломне

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» зрители начали выбирать лучший фильм четырнадцатого кинофестиваля «Место встречи». До 18 ноября каждый может отдать свой голос за понравившуюся работу в номинации «Приз зрительских симпатий» на официальном сайте галереи.

Итоги фестиваля подведут 23 ноября, когда состоится торжественная церемония награждения. Главного победителя фестиваля выберет жюри, в которое входят известные профессионалы киноиндустрии. Работа, набравшая больше всего голосов зрителей, получит «Приз зрительских симпатий».

Фестиваль проходит в Коломне с 2011 года и за это время привлек более 700 авторов со всей России и зарубежья. В этом году он поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

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