В Коломне запустят новые культурные проекты

В Коломне готовятся к запуску уникальные культурные инициативы: будет представлен парфюмерный спектакль и открыта образовательная мастерская для школьников. Оба проекта объединяет ольфакторика — направление, в котором запах становится полноценным художественным инструментом.

Главным событием станет ольфакторный спектакль «Придворный парфюмер», который впервые покажут в Коломне 11 апреля. Постановку представят в усадьбе купцов Лажечниковых. Режиссер проектов Мария Точилина называет новый формат настоящим культурным трендом. Она отмечает, что все больше художественных и выставочных проектов в мире создаются с использованием запахов как полноценного художественного инструмента.

Зрителям предложат не только увидеть и услышать историю, но и почувствовать ее: ароматы эпохи будут реконструированы, а гости смогут взаимодействовать с подлинными предметами прошлого — листать журналы XIX века и держать в руках старинные флаконы духов. Возрастное ограничение спектакля — 12+.

Проект станет продолжением развития культурной инициативы «Ароматограф», которая уже действует в Коломне. Сейчас в его рамках работает выставка «Запахи советского детства».

Вторая часть проекта ориентирована на подростков. Во время школьных каникул стартует творческая мастерская, где участники научатся создавать мультисенсорные выставки с использованием современных технологий и ольфакторики. Организаторы отмечают, что программа поможет школьникам познакомиться с профессиями креативных индустрий — от куратора и координатора до ольфакторного сценариста. По итогам обучения участники получат сертификаты, которые можно включить в портфолио.

Подробнее о новых проектах можно узнать в официальной группе: https://vk.com/aromatograf_kolomna.