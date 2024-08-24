Газовики заменили участок трубопровода до конькобежного центра «Коломна»

Газовики заменили участок трубопровода, который снабжает микрорайон «Подлипки-город» и конькобежный центр «Коломна». Работы проводили без отключения ресурса.

Специалисты обнаружили дефект на полутораметровом участке газопровода на Городищенской улице. Они приняли решение провести газоопасные работы без отключения ресурса, так как сеть снабжает микрорайон «Подлипки-город» и конькобежный центр «Коломна» под высоким давлением.

Работники Коломенской районной эксплуатационной службы и отдела сварочно-монтажных работ с помощью специалистов Управления врезок «Мособлгаз» установили байпасную линию — временный газопровод. По нему идет голубое топливо, пока рабочие ремонтируют поврежденный участок.

«Проблему обнаружили в результате диагностики газопроводов. В этом месте выявили нарушение изоляции и дефект трубы. К счастью, утечки газа удалось избежать, но, согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, участок трубы подлежал замене. Газовики перекрыли газопровод с двух сторон, установили байпасную линию и в течение рабочего дня справились с ответственной задачей», — прокомментировал заместитель начальника Коломенской районной эксплуатационной службы Александр Попов.

Специалисты поставили «катушку» — новый участок газопровода, а после успешно провели рентгенодефектоскопию. Вскоре они изолируют отремонтированный фрагмент, и эксплуатация газопровода высокого давления возобновится без риска для жителей Коломны.

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