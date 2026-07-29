В Коломне выбрали победителя всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

В Коломне 26 и 27 июля прошел финал отборочного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2026» в рамках Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству». По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, победителем стал Серпуховский историко-художественный музей.

Первое место в номинации «Линейка туристических сувениров музея» заняла сувенирная продукция музея, созданная к выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» (2025 год). Этот проект завоевал любовь зрителей, а теперь получил высокую оценку от профессионалов.

Финалистами в этой номинации также стали сувениры к выставке «Импрессионизм с русской душой». Коллекция вдохновлена эмоциональной живописью русских мастеров. Увидеть выставку в стенах музея можно до 16 августа.

Конкурс этого года стал рекордным по географии и количеству участников: на суд жюри поступило 323 заявки из 72 городов и 40 регионов страны. В финал вышли 269 сувениров, представляющих 60 городов и 38 регионов. Экспертный совет провел серьезную работу по отбору лучших проектов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области также напомнили, что галерея «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея принимает участие в номинации «Культурно-исторический объект/музей» конкурса Russian Traveler.