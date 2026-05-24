В Коломне впервые показали мультимедийный проект под открытым небом

Особенностью проекта стало «оживление» икон и фресок из крупнейших музейных собраний России. Более 140 художественных фрагментов были соединены в единую историю о библейских семьях, русских святых, княжеских династиях и царских родах.

Проект сопровождался выступлением Камерного хора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и камерного оркестра VOX CORDIS. Также звучали армянский дудук, маримба и ударные. Текстовую часть проекта озвучили народный артист России Евгений Князев и актриса Елизавета Арзамасова.

Автор и руководитель проекта Армен Попов рассказал, что идея появилась из желания показать святых не как недосягаемые символы, а как обычных людей со своими семьями, родителями и детьми.

Коломна стала первым городом, где проект представили именно в формате open air. Армен Попов поделился, что решение провести премьеру именно здесь появилось после его случайного визита на Соборную площадь год назад.

После Коломны проект планируют показать в Рязани, Смоленске, Дмитрове и Каргополе — также на исторических площадях древних русских городов.