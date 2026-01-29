В Коломне в приоритетном порядке расчищают улицу Зайцева

Сегодня в Коломне особое внимание уделяется уборке улицы Зайцева. Здесь проходит подъезд к автостанции «Старая Коломна», и транспортный поток не снижается ни днем, ни вечером. Снегоуборочная техника работает без остановки: проезжую часть и парковочные зоны очищают до асфальта, и сразу вывозят снег.

Этот участок выбран неслучайно. Улица Зайцева ведет к одному из ключевых транспортных узлов исторической части города и одновременно к Коломенскому районному управлению социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области. Здесь ежедневно проходят маршруты общественного транспорта, приезжают жители, поэтому безопасность и доступность дороги остаются в приоритете.

Собранный снег не складируют вдоль улиц — его оперативно вывозят на специализированные площадки временного хранения. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что этой зимой в округе работают три снегохранилища: два в Коломне — на Акатьевском и Малинском шоссе, и одно в Озерах, в районе улицы Ленина. Общая площадь таких территорий превышает 21,5 гектара.

В четверг снегоуборочная техника задействована сразу в нескольких районах Коломны, Озер и сельских населенных пунктов. Работы ведутся по регламенту: в первую очередь расчищают опасные участки, маршруты общественного транспорта и дороги с высокой интенсивностью движения. Для полной уборки всех территорий потребуется время, поэтому жителей просят с пониманием относиться к работе спецтехники.