В Коломне торжественно открыли мотосезон-2026

В городе Коломна прогремели моторы и засиял хром — здесь официально стартовал мотосезон-2026. У мемориала «Журавли» в поселке Радужный выстроилась колонна байков, начиная от классических чопперов и заканчивая современными спортивными моделями. Перед стартом сотрудники ГИБДД провели для участников инструктаж, после чего мотоциклисты отправились в путь по улице Октябрьской Революции — одной из самых длинных в городе.

Колонна проследовала мимо знаковых мест Коломны: Михайловской набережной, Маринкиной башни и площади Советской. Зрелищный проезд стал одним из самых ярких событий дня.

Среди участников был Алексей, представитель мотоклуба «Ночные Волки» города Коломны, известный в мотосообществе как Главврач. «Сегодня замечательный день. Все мотоциклисты собрались здесь, чтобы открыть мотосезон-2026. Хочется пожелать всем безаварийной езды, побольше мотопутешествий, радости и свободы», — отметил он.

После завершения мотопробега участники направились в мотоклуб на улице Свердлова, где их ждали концертная программа, конкурсы и угощения.