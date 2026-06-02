Новый корпус школы № 14 в Коломне достроят к 2027 году

В городе Коломна на улице К. Шилова продолжается возведение нового четырехэтажного здания школы № 14, рассчитанного на 400 учащихся. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и финансируется из бюджета региона.

«Строительная готовность более 70%. Ведутся фасадные работы, монтаж СМЛ панелей, сантехнического оборудования, устройство инженерных сетей, установка внутренних дверей, электромонтажные работы», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Помимо учебных классов для основной и старшей школы в новом корпусе будут расположены специализированные лаборатории, библиотека с ИТ-зоной и мастерские. Для занятий спортом предусмотрен просторный зал, способный вместить два класса одновременно.

На прилегающей территории ведутся работы по разработке грунта для устройства спортивного ядра, игровых площадок, проездов и тротуаров. Продолжается прокладка теплотрассы. Благоустройство территории включает детские игровые и спортивные площадки, современное ограждение и наружное освещение.

Завершение строительных работ запланировано на 2027 год.