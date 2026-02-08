В Коломне стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту

В Конькобежном центре «Коломна» начались межрегиональные соревнования по конькобежному спорту — первенство Северо-Западного федерального округа по многоборью. На лед вышли почти 200 юных спортсменов из семи регионов России.

В соревнованиях участвуют девушки и юноши двух возрастных категорий — 14–15 и 16–17 лет. География стартов охватывает Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую и Мурманскую области, а также республики Карелия и Коми.

Главный судья соревнований Елена Лапина отметила, что коломенский этап является вторым этапом отборочного цикла сезона и имеет особое значение для всех участников. «Сегодня здесь проходит первенство Северо-Западного федерального округа. Это второй этап отборочных соревнований: старший возраст отбирается на первенство России, а спортсмены 14–15 лет — на всероссийские соревнования „Золотые коньки“», — рассказала она.

По итогам стартов формируется отбор на четвертую дистанцию, которая будет разыграна во второй день соревнований. Особенность первенства заключается в формате многоборья: итоговые места определяются по сумме очков, набранных на всех дистанциях. Поэтому каждый забег становится принципиальным — спортсмены борются не только за секунды, но и за право продолжить выступление.

Соревнования в Коломне также являются отборочными для XIII зимней Спартакиады учащихся России, которая пройдет в феврале–марте 2026 года в Челябинске.