В Коломне стартовали Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

На набережной реки Коломенки в городе Коломна 20 марта начались Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Заслуженного мастера спорта СССР Валерия Алексеевича Муратова». Турнир проводится уже в 50-й раз и собирает спортсменов со всей России и Республики Беларусь.

В течение двух дней, 20 и 21 марта, около 200 участников из более чем 20 регионов будут состязаться на дистанциях 500 и 1000 метров. Коломна и Московская область представлены 69 воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Комета».

Соревнования носят имя легендарного конькобежца Валерия Муратова — трехкратного призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и почетного гражданина Коломны. Они проводятся в городе с 1972 года и считаются одними из самых престижных стартов конца сезона.

Заслуженный мастер спорта России Даниил Алдошкин отметил, что подобные турниры особенно важны для молодых спортсменов. «Традиция — это прекрасная вещь, особенно в таком виде спорта, как конькобежный», — подчеркнул он.