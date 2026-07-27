В Коломне стартовал почтовый маршрут до Международной космической станции

В городе Коломна на открытии Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству» прошла церемония спецгашения почтовой карточки и марки. Открытка, посвященная Музею путешествующего человека имени Г. В. Шаталова, отправится на Международную космическую станцию.

Церемонию провел исследователь-путешественник, историк почты и основоположник филатуризма Валерий Сушков. Он рассказал, что сначала каждый гость подпишет карточку на память, а затем она отправится в большое путешествие.

Особенность выпуска в том, что почтовая карточка станет частью космической истории. Через два месяца ее планируют отправить участникам экспедиции российского сегмента МКС, где она получит специальное гашение «Космическая почта».

На карточке изображен Музей путешествующего человека имени Г. В. Шаталова — место, рассказывающее о путешествиях, исследованиях и людях, открывающих новые маршруты. Авторами выпуска стали супруга Геннадия Шаталова Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR Ольга Хоточкина и Валерий Сушков.

Карточки с маркой и специальным штемпелем также отправятся в Центральный музей связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге, Русское географическое общество, музей «Всемирные почтовые сообщения» в Задонске, а также президенту России Владимиру Путину. По словам Валерия Сушкова, Владимир Путин является филателистом и коллекционирует марки, поэтому карточка пополнит его коллекцию.