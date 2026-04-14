В Коломне развивается производство клариевого сома

На российском рынке рыбной продукции происходят изменения: локальные производители постепенно вытесняют импорт. Примером успешного проекта в этой сфере стал комплекс по выращиванию и переработке клариевого сома в Коломне.

Предприятие в Шеметово строит свою работу по модели полного цикла: от собственной фермы до перерабатывающего цеха. Это позволяет тщательно следить за качеством сырья, оперативно менять ассортимент и повышать прибыльность за счет глубокой переработки.

Сейчас завод выпускает живую рыбу, охлажденные и замороженные тушки, филе, стейки, полуфабрикаты, а также копченую рыбу, паштеты и консервы. В планах — запуск линейки готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью, например, пельменей и колбас.

Основной канал сбыта — рестораны Москвы и Подмосковья. Они закупают филе и тушки, а также специализированные заготовки по индивидуальным запросам. Дополнительный рынок формируют городские мероприятия и туристический поток: продукция продается на фестивалях и гастрособытиях.

По оценке производителя, локальная продукция уже заместила 60–70 % импортных аналогов в своей нише. Растущий спрос со стороны ресторанов и туризма стимулирует планы строительства новой площадки по выращиванию рыбы.

Клариевая сом — бескостная и легко разделываемая рыба, которая во многих блюдах воспринимается как альтернатива мясу птицы. Она низкокалорийна, легко усваивается и подходит для детского и диетического питания. Это расширяет аудиторию и поддерживает рост рынка переработанной рыбной продукции.