В Коломне развилось пчеловодство до локального бренда «Пчелы Оли»

В городском округе Коломна на Озерском шоссе, 4, развивается проект «Пчелы Оли», который начал свою историю с нескольких ульев и вырос в узнаваемый локальный бренд. Основательница Ольга Кулажонок рассказала, что все началось с желания иметь натуральный мед для семьи.

По словам Ольги, первые ульи появились весной 2018 года: «Мы попробовали мед с пасеки нашего знакомого и поняли, что нам тоже захотелось завести пчел». Изначально это было хобби, но вскоре мед начали передавать друзьям, а потом и знакомым. Люди писали, что это вкус их детства, и такой отклик стал точкой роста для семьи.

Сегодня пасека насчитывает около 65 пчелосемей, и это число может меняться в зависимости от сезона, зимовки и состояния семей. Производство официально зарегистрировано и проходит ветеринарный контроль, включая регулярные анализы меда и проверку здоровья пчел.

Годовой цикл пчеловодства четко структурирован: весна — период роста и восстановления семей после зимовки, лето — максимальная активность и основной медосбор, осень — откачка меда и подготовка к холодам, зима — проверка зимующих семей и планирование следующего сезона.

Основой производства остается мед, но ассортимент значительно шире: свечи, косметика, бальзамы. Проект остается полностью семейным: обязанности распределены между супругами, а дети помогают с упаковкой и фасовкой.