Ярмарка вакансий для выпускников прошла в Коломне

В Коломенском филиале Московского областного медицинского колледжа № 1 состоялась ярмарка вакансий для студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело». В мероприятии приняли участие Коломенская, Зарайская и Воскресенская больницы.

В ходе встречи будущие медсестры узнали о возможностях трудоустройства в Коломенской больнице. Главная медицинская сестра Наталия Никитина отметила, что для больницы важен приход специалистов в отделения с дефицитом кадров, таких как операционный блок и отделение анестезиологии-реанимации. Однако предпочтения студентов также учитываются, и в последнее время многие проявляют интерес к работе в стоматологических кабинетах.

Студенты активно задавали вопросы об условиях труда, заработной плате и социальной поддержке медработников в Московской области. Наталия Никитина рассказала о программах, которые поддерживают специалистов, включая помощь в аренде жилья и дополнительные выплаты для молодых специалистов.

В текущем году Коломенская больница принимает на практику пять целевиков, которые после окончания колледжа будут работать в тех подразделениях, где особенно остро ощущается потребность в новых кадрах.

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