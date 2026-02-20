В Коломне прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

В гимназии №8 города Коломна сегодня прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В состязаниях приняли участие 177 школьников из городов юго-восточной части Московской области, включая Луховицы, Егорьевск, Ступино, Шатуру, Бронницы, Воскресенск и Зарайск.

Учитель физической культуры гимназии №8 Денис Щеглов рассказал, что олимпиада состоит из нескольких испытаний. Сначала участники прошли теоретическую часть, ответив на вопросы по предмету в течение 45 минут. Затем их ждали практические задания.

В спортивном зале гимназии участники выполнили акробатическую комбинацию, подготовленную отдельно для юношей и девушек. Заключительное испытание — кросс: юноши пробежали 1,5 километра, а девушки — 1 километр.

Всего в региональном этапе олимпиады по Московской области принимают участие около 850 школьников. По итогам соревнований будет сформирована команда сильнейших, которая представит регион на заключительном этапе. Финал Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре пройдет в апреле в Ставрополе.

Педагоги подчеркнули, что олимпиада является важной площадкой для выявления талантливых и мотивированных школьников. Участникам пожелали уверенности и достижения поставленных целей.