В Коломне прошел форум «Пора путешествовать по Союзному государству»

С 26 по 28 июля в арт-квартале «Патефонка» в подмосковной Коломне состоялся Международный форум «Пора путешествовать по союзному государству». Мероприятие собрало сотни представителей туристической индустрии России и Республики Беларусь.

От Московской области в форуме приняла участие заместитель министра культуры и туризма региона Мария Баюх. Представители 86 городов из 54 регионов России и Беларуси приняли участие в дискуссиях, семинарах, деловых встречах и презентациях.

Более ста спикеров выступили в рамках деловой и культурной программы. Отличительной чертой форума стало участие российских космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, которые обратились к гостям по видеосвязи с околоземной орбиты.

В ходе форума прошел Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», где участники представили свои работы. Также состоялась презентация книги памяти Геннадия Шаталова «Люди едут к людям: вдохновляющие на путешествия» и открытие Музея путешествующего человека. На открытии музея провели церемонию гашения почтовой карточки и марки, посвященных его созданию. Следующим шагом станет гашение карточки штемпелем «Космической почты» на борту российского сегмента МКС.