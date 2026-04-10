В Коломне прошел форум для будущих родителей

В перинатальном центре города Коломна состоялся масштабный форум, приуроченный ко Дню беременных. Мероприятие собрало около 70 участников — 50 женщин и 20 мужчин из Коломны, Ступино, Воскресенска и Рязани.

На форуме будущие родители получили подробную информацию о подготовке к родам и смогли задать специалистам волнующие вопросы. Эксперты рассказали, когда нужно ехать в роддом, какие признаки указывают на начало родов, что взять с собой и как подготовиться к процессу родоразрешения физически и психологически.

Программа включала лекции и практические занятия. Особое внимание уделили дыхательным техникам для облегчения схваток и использованию эфирных масел для расслабления и снижения тревожности. Также на форуме представили мастерскую детского текстиля «Твой текстиль», специализирующуюся на товарах для новорожденных и беременных.

Для участников подготовили подарки и розыгрыши, включая контракт на роды.

Кроме того, в перинатальном центре подвели итоги первого квартала 2026 года: за этот период родились 1009 детей, из них 529 девочек и 480 мальчиков. Зафиксировано 10 двоен, среди которых пять пар девочек, четыре пары мальчиков и одна разнополая двойня.