В Коломне прошел фестиваль-конкурс «Гав фест»

Двадцать восьмого февраля в парке Мира города Коломны состоялось яркое событие — фестиваль-конкурс «Гав фест». Его подготовил коломенский дрессировочный центр «ТОРИ» и представил зрителям развлекательно-познавательную программу «Мир увлечений».

Более шестидесяти собак разных пород и размеров продемонстрировали свои таланты и характер. Праздник начался с парада пород, где зрители увидели миниатюрных чихуахуа и брюссельского гриффона Берлина, мощного ротвейлера Жордана и пиренейских горных собак Велеса и Грома.

На «Пушистом подиуме» хозяева и питомцы представили парные костюмы, от сказочных образов до забавных дуэтов. Особый азарт вызвал «Хвостатый кросс», где собаки и хозяева соревновались в скорости и взаимопонимании.

Фестиваль объединил не только шоу и спорт, но и благотворительность. «Благомаркет» и площадка пристройства от местного сообщества зооволонтеров «Руки и лапы» напомнили о важности помощи бездомным животным. Для многих гостей «Гав фест» стал возможностью сделать доброе дело.