Литургия в память о святителе Филарете пройдет в Коломне

В декабре в Коломне состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти святителя Филарета. Для горожан подготовлены Божественная литургия и праздничный концерт.

В Троицком храме города пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Этот важный религиозный обряд станет основным событием дня.

В 17:00 в Дворце культуры «Тепловозостроитель» состоится концерт, посвященный святителю Филарету. Здесь будут представлены произведения, которые подчеркнут значимость этого дня для Коломны.

Святитель Филарет родился в 1782 году в Коломне. Его считают небесным покровителем города. Филарет был выдающимся епископом, архиепископом и митрополитом Московским и Коломенским. Под его руководством было основано множество монастырей, а его заслуги перед Церковью и обществом сложно переоценить. В 1994 году он был канонизирован и прославлен в лике святых.

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