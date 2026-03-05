В Коломне проходит заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту

В городе Коломна на базе Конькобежного центра «Коломна» с 5 по 7 марта проходит заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту сезона 2025–2026 годов. Это событие собирает сильнейших спортсменов страны и подводит итог кубковой серии, которая началась еще в октябре прошлого года.

За это время спортсмены приняли участие в четырех отборочных этапах в Коломне, Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. На заключительный этап были приглашены 24 лучших конькобежца на каждую дистанцию из более чем ста участников из 16 регионов России и Республики Беларусь.

Первый соревновательный день принес яркие результаты. На дистанции 500 метров среди женщин победу одержала представительница Нижегородской области Дарья Качанова. Спортсменка отметила: «Сезон получился непростым: были травмы, пропуски стартов и даже чемпионата России. Но сегодня я показала те же секунды, что и на первом этапе Кубка здесь, в Коломне. Поэтому результатом довольна».

Финальные старты Кубка России продолжатся до 7 марта. Болельщики могут следить за соревнованиями в онлайн-трансляции на официальных площадках Союза конькобежцев России.