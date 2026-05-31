В Коломне проходит фестиваль автотуристов «Кемпер Экспо 2026

С 29 по 31 мая в Коломне проходит фестиваль для автопутешественников, караванеров и производителей техники для караванинга «Кемпер Экспо 2026». Площадками мероприятия стали арт-квартал «Патефонка» и прилегающие улицы города.

Фестиваль проводится в пятнадцатый раз и считается одним из крупнейших событий в сфере автотуризма в России и за ее пределами. Ранее он был известен под названием Caravanex, но теперь получил новое имя и расширил формат.

В этом году в выставке участвуют более 60 производителей техники, оборудования и сопутствующих товаров. На открытой экспозиции представлено свыше 100 единиц техники: автодома, жилые прицепы, модульные решения и новинки сезона.

Посетители фестиваля могут свободно ознакомиться с техникой, сравнить модели, получить консультации производителей и дилеров, а также обсудить технические особенности с разработчиками.

Центральным событием стала премьера автодома Verso — первого серийного российского кемпера на базе Sollers SF5. Машина с автономной энергетикой, кухней, душем и спальными зонами на пять человек привлекла много внимания.

Также впервые представлена специализированная экспозиция «Фаркоп Экспо», посвященная прицепной технике для перевозки мототехники, квадроциклов, катеров и другого оборудования для активного отдыха.