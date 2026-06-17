В Коломне продолжается строительство нового городского квартала для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Подлипки в Коломне активно продолжается строительство нового городского квартала. Здесь возводят жилые дома, обустраивают детские площадки и ухоженные дворы. Уже сейчас жители аварийных домов начинают переезжать в новые квартиры.

Как рассказал заместитель генерального директора специализированного застройщика Алексей Иванов, особенностью микрорайона является его малоэтажная застройка. «Из-за близости исторической части города здесь действует ограничение по высоте. Поэтому весь микрорайон — малоэтажный, что делает его особенно уютным», — отметил он.

Параллельно с жилой застройкой развивается и инфраструктура. Уже работает детский сад на 185 мест, а в будущем появится многофункциональный центр с магазинами, аптеками, бытовыми сервисами и спортивными помещениями.

Сейчас строители завершают один из домов, предназначенных специально для переселенцев. В доме №38 расположено 54 квартиры, из которых 51 уже выкуплена городом для жителей аварийного фонда. После ввода дома в эксплуатацию строители приступят к чистовой отделке, а затем квартиры начнут передавать новоселам.

Особенность программы переселения в том, что площадь нового жилья должна быть не меньше прежней. Поэтому застройщик адаптирует планировки под параметры старых квартир. Так, площадь однокомнатных квартир составляет около 42–44 квадратных метров, двухкомнатных — от 58 до 65, трехкомнатных — до 82 квадратных метров.