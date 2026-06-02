В Коломне после капремонта возобновил работу Центр детского творчества

После завершения капитального ремонта вновь открыл свои двери Центр детского творчества, расположенный на улице Девичье Поле в подмосковной Коломне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Двухэтажное здание, возведенное в 1980 году, занимает почти две тысячи квадратных метров. В рамках государственной программы Московской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» были проведены масштабные работы по созданию комфортной среды для занятий творчеством и отдыха детей. Строители заменили кровлю и утеплили фасад здания, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, а также провели ремонт всех внутренних помещений.

В настоящее время Центр детского творчества предлагает сорок девять программ дополнительного образования и собирает более тысячи детей и подростков.