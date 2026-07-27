В Коломне подвели итоги полуфинала конкурса «Туристический сувенир»

Конкурс в этом году впервые прошел в новом формате. Вместо региональных этапов организаторы провели серию полуфиналов в разных городах страны. Одной из площадок стала Коломна, где конкурс состоялся 26–27 июля в рамках Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству».

Перед очным этапом все участники прошли дистанционный отбор. В Коломну приехали авторы 236 проектов из 40 регионов и 72 городов России. Среди них были мастера народных промыслов, предприниматели, музеи и компании, выпускающие сувенирную продукцию.

«Для нас огромная честь принимать участников форума и конкурса. География действительно впечатляет: Тюмень, Владивосток, Пермь, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и многие другие регионы. Но я считаю, что уже все участники — победители. Они приехали представить свою малую родину и показать, что через туризм можно рассказывать о стране», — отметила начальник управления по культуре и туризму Дарья Тельнова.

Жюри оценивало оригинальность идеи, качество исполнения, соответствие номинации, информативность, безопасность упаковки и возможность массового производства.

Победители полуфинала представят свои проекты в общенациональном финале конкурса в декабре в Уфе, а лучшие работы смогут войти в экспозицию Музея Путешествующего человека имени Геннадия Шаталова.