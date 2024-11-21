Итоги XIV фестиваля любительского кино подведут в Коломне

В Коломне состоится торжественная церемония подведения итогов XIV кинофестиваля «Место встречи». В этом году в нем участвуют более 160 работ из разных городов России и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль «Место встречи» за 14 лет стал важным событием в культурной жизни Коломны. Город часто становится съемочной площадкой для фильмов и сериалов благодаря своей уникальной архитектуре. В 2024 году конкурс собрал рекордное количество заявок из более чем 100 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие. Работы прислали авторы не только из России, но и из Беларуси, Германии и Израиля.

В конкурсе представлены фильмы в разных номинациях: игровое и документальное кино, анимация, музыкальные клипы, арт-хаус и видео-путешествия. Также будут вручены призы зрительских симпатий, «Семейные традиции» и Гран-при. Специальной награды «Александр Невский» удостоится автор лучшего патриотического фильма в рамках Всероссийского конкурса «Культурный код».

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