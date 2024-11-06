Двор на улице Макеева в Коломне благоустроят в 2025 году

Проект благоустройства большой придомовой территории подготовили в Коломне. В порядок приведут дворы возле домов № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 и 21 на улице Макеева.

Сотрудники администрации муниципалитета и представители подрядчика встретились с жителями, чтобы выслушать все пожелания и замечания, а затем учесть их при разработке проекта.

Начальник управления по благоустройству Николай Пшенников рассказал, что согласно подготовленной концепции планируется отремонтировать более пяти тысяч квадратных метров проездов и парковок, а также сделать 700 квадратных метров новых дорожек. К спортивной площадке подведут тротуар, а саму ее отремонтируют.

Во дворе обновят и установят детские площадки. Часть старых скамеек заменят новыми удобными лавочками. Появятся новые места для парковки автомобилей, а также участки для сушки белья.

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