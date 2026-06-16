В Коломне пчелиный воск стал основой для натурального производства

На пасеке «Пчелы Оли» в городском округе Коломна пчелиный воск используется не только для производства меда, но и как основа для свечей, косметики и даже духовных объектов. Здесь пчеловодство рассматривается как комплекс из множества природных продуктов.

Хозяйка пасеки Ольга Кулажонок подчеркивает: «Пчела уникальна, она создает 11 продуктов». Помимо воска и меда, на пасеке получают забрус, прополис, пыльцу (обножку), пергу, маточное и трутневое молочко, а также пчелиный яд. Все эти продукты находят применение в оздоровлении и косметике.

Забрус используется как натуральное средство для полости рта и дыхательных путей, прополис — как природный антисептик и антибактериальный компонент. Пыльца является концентратом витаминов группы B, аминокислот и микроэлементов. Маточное молочко поддерживает организм при нагрузках и стрессе, а трутневое молочко служит дополнительным источником энергии для мужчин. Даже пчелиный яд применяется в оздоровительных практиках для стимуляции кровообращения и иммунных процессов.

Из этого сырья формируется отдельная продуктовая линейка пасеки — свечи, мази, бальзамы и кремы. Одним из самых необычных изделий стала восковая икона, изображающая преподобных Зосиму и Савватия Соловецких — православных покровителей пчеловодов. По словам Ольги, подобный формат в России не имеет аналогов.