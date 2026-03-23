В Коломне открывается выставка мастеров XX века

Художники XX века». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, это совместный проект Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина и Коломенской картинной галереи «Дом Озерова». Экспозиция объединит около 40 произведений отечественной живописи и графики. Хронологически выставка охватывает период с начала 1930-х до конца 1960-х годов. Основная тема экспозиции посвящена национальному пейзажу. Выставка акцентирует преемственность внутри национальной школы: многие участники экспозиции – учителя и ученики. Авторы произведений выставочного проекта являются не только талантливыми художниками, но и педагогами, которым удалось соединить поколения общими ценностями в искусстве. В экспозиции представлены работы Витоьда Бялыницкого-Бируля, Николая Крымова, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Павла Соколова-Скаля и другие. Выставка продлит свою работу до 24 мая. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».