В Коломне открылся обновленный центр детского творчества

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Коломне прошло торжественное открытие обновленного Центра детского творчества на улице Девичье Поле. Событие собрало множество людей: педагогов, воспитанников, родителей и представителей администрации округа.

Директор Центра детского творчества Евгений Применко назвал этот день историческим событием для учреждения. Он подчеркнул, что благодаря государственной программе строительства и капитального ремонта Московской области и поддержке губернатора Андрея Воробьева центр получил современный облик. Здесь установлено новое оборудование, работают талантливые педагоги, а для детей открыта запись на 60 образовательных программ различных направленностей.

Капитальный ремонт затронул практически все элементы здания. Специалисты полностью обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети и выполнили современную внутреннюю отделку помещений. В результате в центре появились 23 оборудованных кабинета, среди которых классы робототехники, VR-технологий и 3D-моделирования.

Этим летом обновленный Центр детского творчества начнет полноценную работу и примет более полутора тысяч юных коломенцев.