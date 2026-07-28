В Коломне открылся Музей путешествующего человека имени Геннадия Шаталова

В арт-квартале «Патефонка» города Коломны начал работу новый музей, посвященный туристическому сувениру и культуре путешествий. Музей стал первым масштабным музейно-лабораторным пространством такого рода в России.

Основа экспозиции — личная коллекция Геннадия Шаталова, который многие годы объединял туристическое сообщество страны и стоял у истоков крупнейших профессиональных премий в сфере событийного туризма. Экспозиция занимает три зала и знакомит гостей с культурой российских регионов через памятные предметы, локальные бренды и готовые туристические маршруты.

В день открытия состоялась презентация книги Геннадия Шаталова «Люди едут к людям: Вдохновляющие на путешествия». В нее вошли истории о людях, которые встречались автору на протяжении профессионального пути и стали для него наставниками и единомышленниками.

Музей станет новой точкой притяжения не только для туристов, но и для специалистов отрасли. Здесь планируют проводить мастер-классы, творческие лаборатории, встречи с авторами туристических проектов и презентации новых инициатив, посвященных развитию внутреннего туризма.