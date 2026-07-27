В Коломне открылся Международный туристический форум

В городе Коломна 27 июля стартовал Международный туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству». Он собрал представителей туристической отрасли из России и Беларуси.

Главная тема форума — развитие совместных туристических возможностей Союзного государства. Участники обсуждают создание новых маршрутов, продвижение культурно-исторического наследия и развитие различных видов туризма.

«Это настоящий форум Союзного государства, где все происходит через наши с вами путешествия», — отметил председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. Он подчеркнул, что Коломна стала подходящим местом для такой встречи благодаря богатому историческому наследию и опыту развития туристических проектов.

Основные деловые события форума проходят 27 июля. Гости могут посетить музеи, прогуляться по Коломенскому кремлю и принять участие в культурной программе. Некоторые музейные площадки продлили время работы ради участников форума.

28 июля программа продолжится авторскими семинарами, встречами с создателями известных музейных проектов, презентацией книги Геннадия Шаталова «Люди едут к людям» и открытием Музея путешествующего человека. Финальный день организаторы оставили свободным для самостоятельного знакомства гостей с музеями города.