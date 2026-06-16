В Коломне открылся апидомик на пасеке «Пчелы Оли»

В городе Коломна на Озерском шоссе появился уникальный формат отдыха — апидомик. Это необычное место на пасеке «Пчелы Оли», где посетители могут насладиться расслабляющей атмосферой среди пчел.

Апидомик работает как часть экскурсионной программы. Рекомендуемое время посещения — от 45 минут, но гости часто остаются дольше. По словам хозяйки пасеки Ольги Кулажонок, часа мало — люди хотят побыть два часа, чтобы полноценно поспать.

Эффект формируется за счет нескольких факторов: температуры, насыщенного аромата воска и прополиса, а также вибраций пчел. Все это создает природную среду, в которой человек постепенно расслабляется. При этом безопасность полностью обеспечена: ульи отделены сеткой, пчелы не попадают в помещение, но продолжают работать в своем ритме.

На пасеке развивают и другие формы взаимодействия с туристами. Экскурсии позволяют увидеть пчел «вживую»: гости наблюдают устройство ульев, работу матки, появление расплода и процесс формирования семьи. Особый интерес вызывает возможность буквально подержать в руках рамки и увидеть, как развивается пчелиная колония.

Также на пасеке предлагают программу опеки над пчелами. Участники могут выбрать конкретную пчелиную семью, внести небольшой вклад, на который приобретаются рамки, холстики и инвентарь. Взамен они получают персональный значок, фото- и видеоотчеты и становятся символическими участниками жизни пасеки.