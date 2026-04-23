В Коломне открылась выставка-форум «Радость Слова»

В Конькобежном центре города Коломна начала работу выставка-форум «Радость Слова». Мероприятие посвящено 150-летию Синодального перевода Библии. Святитель Филарет, стоявший у истоков перевода Священного Писания на русский язык, стал центральной фигурой события — его мощи утром доставили в Коломну.

Протоиерей Олег Стеняев отметил: «Русский перевод Библии — это эталон русского языка. Как английский язык формировался под влиянием Библии короля Якова, так и русский литературный язык складывался под мощнейшим воздействием Священного Писания».

Митрополит Павел назвал открытие форума «историческим событием» не только для Коломны, но и для всей Московской митрополии, которая отмечает пятилетие со дня своего образования.

На выставке представлено более 50 православных издательств и около 160 новинок. Каждый месяц в Русской Православной Церкви выходит свыше ста новых изданий — от детских книг до богословских трудов и произведений лауреатов Патриаршей литературной премии.

В программе первого дня — панельная дискуссия «Православная книга — хранитель отечественной культуры и традиционных ценностей», презентация трудов Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, творческая встреча с протоиереем Олегом Стеняевым.

Завтра форум продолжится презентацией международного конкурса «Лето Господне», семинаром по организации фондов православной литературы в муниципальных библиотеках и представлением новых учебников для бакалавриата.