В Коломне откроется демонстрационный зал проекта «Канительные дела»

4 июля в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» городского округа Коломна начнет работу демонстрационный зал проекта «Канительные дела». Его реализовал музейный кластер «Коломенский посад» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспозиция станет финалом проекта, который объединил художников, дизайнеров и исследователей текстиля. Они работали с историей коломенского шелкоткачества и коллекцией музея-лаборатории.

Проект «Канительные дела» ищет современный язык для представления шелкоткацкого наследия Коломны. Участники дизайн-резиденций изучали коллекцию музея, архивные материалы и технологии производства шелка. Они создавали авторские проекты, итогом которых стали художественные объекты и предметы дизайна.

В зале представят работы пяти авторов из разных городов России: * Евгения Ядрышникова из Челябинска покажет коллекцию «Грезы Коломенския», вдохновленную атмосферой старой Коломны. * Ирина Чернова из Москвы представит текстильную инсталляцию «Текстильная река — шелк: от кокона к ткани» длиной почти 12 метров. * Елена Дудырина из Красноярска покажет проекты «Коломенский кокон» и «Коконы для прогулки». * Юлия Немтинова из Чайковского Пермского края представит проект «От пояса до обвеса». * Лада Ладная из Тюмени покажет исследовательский проект «Размышления о расщеплении».

Экспозицию разработало архитектурное бюро «Апрель». В основе новой экспозиции — идея взаимодействия посетителя с объектами дизайна. Демонстрационный зал станет площадкой для открытого диалога с посетителями. Каждый гость музея сможет принять участие в голосовании и выбрать проекты, которые, по его мнению, заслуживают продолжения. Результаты учтут при формировании новой линейки продукции музея-лаборатории «Шелковая фабрика».

Проголосовать за понравившийся проект сможет любой посетитель музея и пользователь в социальной сети в период с 4 июля по 4 октября.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте музейного кластера «Коломенский посад».