Лучших газодымозащитников Подмосковья определили в Коломне

С 19 по 21 мая в Коломне прошел конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Московской области в 2026 году». В состязании приняли участие 35 команд, включая 10 представителей Московской областной противопожарно-спасательной службы. Участники демонстрировали свои навыки работы в аппаратах на сжатом воздухе в условиях, непригодных для дыхания.

На конкурсе были воссозданы ситуации, типичные для повседневной работы пожарных и спасателей. Участники проявили силу, выносливость, слаженность действий и профессиональное мастерство.

Начальник отдела организации пожаротушения ГКУ МО «Мособлпожспас» Казимир Плавский объявил результаты конкурса. Первое место заняла команда 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Второе место у сборной специального управления ФПС №3 МЧС России. Третье место и звание лидера среди подразделений Московской областной противопожарно-спасательной службы досталось звену ГДЗС 319-й пожарно-спасательной части из Зарайска.

Казимир Плавский подчеркнул, что все участники смогли испытать свои силы в условиях, максимально приближенных к реальным, и сделать выводы из своего выступления. Он выразил уверенность, что приобретенный на конкурсе опыт пожарные и спасатели передадут своим коллегам в подразделениях.