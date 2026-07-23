В Коломне очистят леса от неликвидной древесины

В городском округе Коломна активно ведется работа по очистке лесов. Уже удалось убрать неликвидную древесину на площади 16,4 гектара рядом с СНТ «Взлет», «Ока» и «Починки».

В ближайшее время работы продолжатся у СНТ «Ока» (3,7 гектара) и вдоль трассы М-5 «Урал» (2,2 гектара). Параллельно идут подготовительные работы на участках общей площадью 7,6 гектара для аналогичных мероприятий в 2027 году.

Отвод участков выполняется с применением современных геодезических инструментов и цифровых систем учета древесины.

Представитель Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Павел Макаров подчеркнул, что главная задача — защита экосистемы и предотвращение пожаров. Это напрямую влияет на качество жизни населения и сохранность инфраструктуры.