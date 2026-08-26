Крупнейший монетный клад XV века нашли в Коломне

В историческом центре Коломны подмосковная экспедиция Института археологии РАН обнаружила глиняный кувшин с более чем 2600 серебряными монетами, отчеканенными в начале XV века. Это самый крупный из известных монетных комплексов эпохи.

Основу клада составляют деньги великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Монеты такого рода подтверждают статус Коломны как фактически второй столицы Московского княжества. Особенную ценность представляют местные монеты с изображением летящей птицы, которые почти не встречаются в других регионах.

По предварительной оценке, клад мог быть спрятан из-за эпидемии чумы, прокатившейся по русским городам в 1425–1427 годах. 2600 монет — это около 13 рублей, сумма по тем временам значительная.

Доктор исторических наук Института археологии РАН Петр Гайдуков и сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Василий Зайцев отмечают, что найденный клад — уникальный источник по денежному обращению Коломенского удела и по местной чеканке, редко представленной в музейных собраниях.

Начальник Подмосковной экспедиции Ася Энговатова надеется, что после завершения исследований клад займет место в музейной экспозиции Коломны.

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