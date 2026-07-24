В Коломне объявили конкурс на капитальный ремонт детского сада

В городском округе Коломна начался процесс капитального ремонта здания дошкольного отделения школы № 14 «Веснушки». Для этого был объявлен открытый конкурс в электронной форме.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс включает в себя инженерные изыскания, подготовку проектной документации и сам капитальный ремонт с поставкой необходимого оборудования.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться из бюджета Московской области. Планируется, что ремонт охватит площадь примерно в 1693 квадратных метра. Завершить работы планируется в 2027 году.

Более подробную информацию о закупке можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок по номеру 0148200005426000320.

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