В Коломне начали демонтировать аварийное здание

На улице Колхозной в Коломне приступили к сносу полуразрушенного нежилого здания, расположенного среди жилой застройки. Об этом информирует пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное блочное строение площадью около 300 квадратных метров было возведено в конце 70-х годов и использовалось для хозяйственных нужд. Постройка долгое время не эксплуатировалась, и основные элементы строительных конструкций практически полностью разрушились.

Жители обращались через платформу обратной связи с просьбами ликвидировать аварийное строение и навести порядок на прилегающей территории. Объект включили в перечень бесхозяйного имущества и приняли решение о его ликвидации.

В настоящее время проводится демонтаж аварийного здания. Планируется завершить работы до конца первого квартала текущего года.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 379 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 253 объекта, что составляет 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.