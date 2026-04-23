В Коломне началась праздничная служба с частицей мощей святителя Филарета

В Тихвинском храме города Коломны 23 апреля с раннего утра началась праздничная служба. Прихожане собрались, чтобы встретить частицу мощей святителя Филарета — митрополита Московского и Коломенского, духовного покровителя города.

Митрополиты Климент и Павел совершили богослужение после того, как святыню внесли в храм. Молитва духовенства и прихожан стала главным событием дня: верующие стояли плечом к плечу, многие пришли семьями.

Мощи привезли в город в рамках православной выставки-форума «Радость слова». Жители Коломны воспринимают это событие не просто как церковное мероприятие, а как встречу с духовным покровителем и одним из выдающихся уроженцев города.

Святитель Филарет, родившийся в Коломне в 1782 году, прославился как богослов, просветитель и государственный деятель. Его «Пространный христианский катехизис» стал основой религиозного образования на долгие годы. Он также участвовал в подготовке Синодального перевода Библии и по поручению Александра II написал окончательный текст Манифеста об отмене крепостного права.

Прикоснуться к святыне можно 23 апреля до 19:00 — в 17:00 состоится молебен с акафистом. 24 апреля доступ к мощам открыт до 16:30, после литургии пройдет заключительный молебен.

Автор текста: Марина Анисимова.