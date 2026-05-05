В Коломне на завершающей стадии строительство нового школьного корпуса

На улице Шилова в городском округе Коломна кипит работа: там возводят новый корпус школы №14. Уже сейчас заметно, что объект постепенно обретает завершенный вид.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников и будет предназначен для старшеклассников. Площадь здания составит почти 5,8 тысячи квадратных метров.

Стройка ведется по государственному контракту, сумма которого превышает 1,26 миллиарда рублей. По условиям контракта, корпус должны сдать в марте 2027 года. На данный момент готовность объекта оценивается примерно в 60%.

Сейчас на площадке завершают ключевые конструктивные этапы: монолитные работы уже выполнены, почти готовы наружные стены, кровля и предчистовая отделка. Внутри здания продолжается монтаж инженерных систем и чистовая отделка помещений. Строители укладывают плитку и линолеум, монтируют вентиляцию, фасадные конструкции, витражи и двери, прокладывают инженерные коммуникации и электрические сети.

В новом корпусе будут лаборатории, мастерские, специализированные кабинеты, помещения для кулинарии и шитья, а также спортивный зал. Проект реализуется в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры. Открытие пристройки намечено на 2027 год.