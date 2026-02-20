В Коломне коммунальщики провели ночную уборку снега

В ночное время в Коломне коммунальные службы организовали уборку снега. Работы начались в 20:00 и завершились в 08:00 следующего дня.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров сообщил, что в проведении ночной уборки были задействованы девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и пять погрузчиков.

Особое внимание было уделено магистральным улицам и наиболее загруженным дорогам. Приоритетными стали маршруты общественного транспорта, опасные участки и подходы к остановкам. Пешеходные переходы и остановки также не остались без внимания.

На Окском проспекте снег убирали с помощью фронтального погрузчика, после чего рабочие вручную расчищали подходы.