Короткометражный фильм про трамвай снимут в Коломне

Московская школа нового кино приступила к съемкам короткометражного фильма «Давай не будем ждать трамвая». Коломну выбрали неслучайно: это единственный город в Подмосковье, где сохранилось трамвайное движение.

Съемочная площадка расположена прямо на трамвайных путях в районе остановки «Кондитерская фабрика». В центре сюжета, вдохновленного польским сериалом «Декалог», подруги-старшеклассницы, которые идут в школу по трамвайным путям.

Фильм снимают студенты сценарно-режиссерской мастерской Геннадия Островского. Автор сценария и режиссер Катя Фарафонтова рассказала, что еще одним героем картины станет атмосфера. В короткометражке показано лишь одно утро из жизни школьников, но в эти часы кончается их детство.

«Они стоят на рубеже глобальных изменений: тяжести выбора и утраты, первых чувств и предательства. Все сконцентрировано на нескольких часах на рассвете перед линейкой в их последнее Первое сентября в школе», — объяснила режиссер.

Катя Фарафонтова добавила, что через реквизит, одежду, сленг надеется создать в картине ощущение середины 2010-х годов.

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