В Коломне готовятся к выборам: голосование пройдет в автобусах и на временных площадках

В городском округе Коломна полным ходом идет подготовка к предстоящим выборам. Голосование запланировано на 18, 19 и 20 сентября, и жители смогут выбрать депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа Коломна.

Председатель территориальной избирательной комиссии Коломны Вячеслав Петрович сообщил, что подготовлены специальные предложения, учитывающие условия жизни в городе и районе. «Гражданин в Коломне получит пять бюллетеней. Два — за депутатов Государственной Думы, два — за депутатов Московской областной Думы и один — за депутатов Совета депутатов городского округа Коломна», — пояснил он.

Всего в городском округе сформировано 120 участковых избирательных комиссий. 98 из них будут работать в Коломне, 22 — в Озерах. Для отдельных категорий избирателей предусмотрены семь временных комиссий. Они будут работать в больницах, учреждениях УФСИН и на предприятиях.

Если потребуется организовать голосование в другом месте, на помощь придут три мобильных участка на базе автобусов. Два будут работать в Коломне и один — в Озерах. Особое внимание уделено девяти населенным пунктам, где жителям сложно добраться до избирательных участков из-за логистики. Туда участковые комиссии будут приезжать в определенные часы.

Есть и дистанционные варианты. До 14 сентября можно подать заявление на ДЭГ через Госуслуги. Сервис «Мобильный избиратель» позволит заранее выбрать участок, если человек в дни голосования будет находиться в другом месте.

Для тех, кому требуется голосование на дому, заявки будут принимать участковые комиссии. С 20 августа начнутся поквартирные обходы — их участники также смогут принять такое заявление. Кроме того, в Коломне и Озерах откроют четыре волонтерских пункта, где помогут разобраться с техническими вопросами, связанными с электронными форматами голосования.