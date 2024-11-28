Студенты-медики из Иванова пройдут практику в Коломенской больнице

Коломенская больница заключила соглашение с Ивановским медицинским университетом. Студенты старших курсов смогут пройти практическую подготовку и узнать о возможностях работы в Коломне.

На ярмарке вакансий, организованной для студентов и ординаторов Ивановского медицинского университета, представители Коломенской больницы рассказали о вакансиях, условиях работы и мерах поддержки медработников в Подмосковье. В ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве.

Теперь студенты приедут в Коломну, чтобы не только освоить практические навыки, но и познакомиться с городом. Это важный шаг, чтобы привлечь молодых специалистов в регион. Социальные меры поддержки, действующие в Московской области, помогут сделать Коломну привлекательным местом для жизни и работы.

Главный врач больницы Николай Макаров отметил, что сотрудничество с вузами позволяет формировать кадровый резерв еще на этапе обучения. Помимо терапевтов и педиатров, это касается узких специалистов, таких как нейрохирурги и сосудистые хирурги. Если потребуется, выпускников направят на ординатуру по востребованным направлениям.

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