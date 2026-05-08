В Коломенском центре познавательного туризма подготовили программу к «Ночи музеев»

Музеи Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» подготовили насыщенную программу к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 16 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Тема «Ночи музеев» в этом году — «Родное». Музейный кластер предлагает маршруты, которые позволяют увидеть большое через малое: историю страны через частные жизни, семейные истории и локальные традиции.

В Музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» пройдет лекция-беседа «Белое, зеленое, красное… Пильняк в цвете», где расскажут о творчестве Бориса Пильняка. Участницы резиденции — французская переводчица, доктор наук Анн Кольдефи-Фокар и литературный переводчик Виталий Нуриев — помогут взглянуть на прозу писателя через неожиданный оптический инструмент — цвет.

В Музее-лаборатории «Шелковая фабрика» можно будет увидеть 200-летнюю коломенскую фату перед ее отправкой на реставрацию. Программа «Фата канаватная. Финальные показы перед реставрацией» познакомит с историей фаты и музея, а также с ремеслом создания шелка и современными технологиями ткачества.

На новой уличной экскурсии от «Коломенского навигатора» «Коломенские благотворители» участники узнают об истории Коломны XIX века, периоде расцвета благотворительности. Часть средств от проданных билетов станет благотворительным взносом в Фонд друзей Коломны.

Также в программе — театрализованная экскурсия с чаепитием и дегустацией «Коломенский калач» в Музее «Калачная». Посетители попробуют знаменитые коломенские калачи и узнают, откуда взялись выражения «дойти до ручки», «свернуться калачиком» и «тертый калач».

