Зрительный зал центра досуга и культуры отремонтировали в поселке Пески

В поселке Пески завершился ремонт зрительного зала Центра досуга и культуры. Работы были проведены после обращения родителей воспитанников центра.

Ремонт начался в июле этого года, а в ноябре зрители уже увидели результат. В зале полностью заменили напольное покрытие, установили специальное для хореографии, обновили стены, потолок и пол. Кроме того здесь появились акустические панели и светильники для комфортных представлений.

Обновленный зал представили публике накануне Дня матери, проведя праздничный концерт с участием творческих коллективов. Теперь зрители смогут наслаждаться выступлениями в новом, современном зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».