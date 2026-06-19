В Коломенской картинной галерее пройдет лекция о фламандском художнике

В «Доме Озерова» 27 июня состоится лекция, посвященная творчеству фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фламандский живописец, рисовальщик, архитектор, дипломат и коллекционер Питер Пауль Рубенс стал символом барокко. Он воплотил в своих картинах чувственность и светскую роскошь своей эпохи. Его творчество оказало значительное влияние на развитие европейской живописи. После смерти художника осталось около трех тысяч картин, многие из них он создал вместе с учениками и коллегами.

Научный сотрудник музея Юлия Зимина расскажет о жизненном и творческом пути Рубенса и о том, как он покорил Европу. Начало лекции в 16:00. Возрастное ограничение 12+.

Подробнее можно узнать на сайте Коломенской картинной галереи.