В Коломенской картинной галерее пройдет фестиваль любительского кино

До 1 октября продолжается прием заявок на XVI Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место встречи». Традиционно мероприятие проводится в картинной галерее «Дом Озерова». Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, кинофестиваль стартовал в 2011 году, и за все время в нем поучаствовали свыше 800 авторов из различных городов России и зарубежных стран.

Фестиваль включает два этапа: жюри будет выбирать победителей в каждой номинации среди конкурсных работ, а зрители проголосуют за «Приз зрительских симпатий». В ходе фестиваля запланированы круглые столы и творческие встречи с участниками.

Видеоработы принимаются по следующим номинациям: игровое и документальное кино, социальное видео, анимация, арт-хаус, музыкальный клип, видеопутешествие и патриотический фильм «Александр Невский».

Жюри конкурса состоит из представителей учредителей и организаторов фестиваля, деятелей культуры и искусства, а также специалистов в области киноискусства.

Показы фильмов участников и объявление победителей в каждой из номинаций пройдут в ноябре на торжественной церемонии.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».